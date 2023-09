Mobiilioperaatorid ei suuda ära imestada: miks ei nõua kliimaministeerium mobiilimastide ehitamist riigiteede lähedusse

„Senine praktika näitab, et kvaliteetne ruumiplaneerimine ja läbimõeldud tegutsemine ehitussektoris on side ehitamisega seoses vaid sõnakõlks, sest seni pole soovitud näha tervikvaadet,“ seisab ITLi pöördumises .

Organisatsioon leiab, et riigitee ehitajaid peaksid olema kohustatud nägema ette sidemastidele asukohad teemaa koosseisus, muuta on selleks vaja muuta riigimaanteede projekteerimisnorme ja näha ette mastidele asukohad tee vahetus läheduses.

Milline on täna aga reaalsus: ITLi hinnangul kehtib riigi teede puhul senini lähenemine, et mobiilimastid peavad asuma maanteedest võimalikult kaugel. Teekaitsevööndis kehtib endiselt Transpordiameti soovitus teest kaugemale hoida: „riigile kuuluvale transpordimaale tehnovõrgu rajamine peab olema põhjendatud ning kaaluda tuleb alternatiivseid asukohti väljaspool teemaad.“

„Senini on ruumiplaneerimise tervikutaju puudumise tõttu tavaline olukord, milles kõigepealt ehitatakse valmis teed, tänavad ja majad ning alles seejärel hakatakse sageli mõtlema, kas, kuidas ja kuhu saaks hakata tee alla paigaldama sidekaableid. On ilmne, et see on kulukas, aeglane ja ebaefektiivne,“ seisab ITLi kirjas.