KUULA | „Istmesoojenduse“ 173. osa: USA-s algas viimaste aastate suurim streik

Enne aga Eestist - Vanasadama tramm ei ole ainuke suur projekt, mille osas silmad lahti hoida. Lähiaastatel on remonti minemas ka Peterburi tee, Liivalaia, Tulika, Laki jpm. Seega ärge kunagi arvake, et hullemaks minna ei saa.

Kas teadsite, et lisaks kliimaministeeriumile on Eestil ka oma liikuvuse asekantsler? Eelmisel nädalal kuulutas ta välja liikuvusnädala, mis lõpeb 24. septembril autovaba päevaga.

Saate peateema on aga Ameerika Ühendriikides toimuv United Auto Workers'i ehk UAW streik. Autotootjate töötajad nõuavad muuhulgas 40% palgatõusu, kindlaksmääratud hüvitistega pensioni ja neljapäevast töönädalat.

Liiatigi võib streik kasvades ja venides USA majandusele laastavalt mõjuda, vähendades SKT-d 5,6 miljardi dollari võrra ja USA majanduskasvu 0,7% võrra, mis on käesoleva aasta prognoositud 1,8% kasvust päris pirakas ports. Jälgime huviga, kaua ühingu ja tootjate omavaheline tiirutamine käib, enne kui käed lüüakse.

Aasta lõpp aga läheneb ja see tähendab ka igasuguste aasta auto valimiste aktiveerumist. Üks neist ettevõtmistest on Eesti Autogala, mille raames Veli terve pinu sportautodega sõitmas käis. Seega selle nädala proovisõiduautosid on lausa mitu - alates Kia EV6 GT-st kuni Ferrari 296 GTB-ni. Mida aga teeb valikus Ford Ranger Raptor?