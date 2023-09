FOTO | Astronoomid näitasid, kuidas kaks galaktikat omavahel põrkuvad

Hubble'i kosmoseteleskoop näitas, mis juhtub kahe galaktika põrkumisel. Vastav ülesvõte avaldati Hubble'i kodulehel. Sellel on näha Arp 107, taevaobjekt, mis koosneb kokku põrganud galaktikapaarist. Astronoomide sõnul asub see duo Maast umbes 465 miljoni valgusaasta kaugusel.

Suurem galaktika (pildil vasakul) on äärmiselt energiline galaktikatüüp, mida tuntakse Seyferti galaktikana. Vaatamata galaktika tuuma tohutule heledusele on võimalik jälgida seda, kuidas kiirgab kogu galaktika. Väiksem galaktika on ühendatud suurega tolmus ja gaasist koosneva „sillaga“.