Uus toode sisuloojatele: Samsung lõi ülikiired ja suure mahuga mälukaardid

Erinevad seadmed nagu droonid, seiklus- ja DSLR kaamerad annavad välja aina suurema mahuga ja kõrgema resolutsiooniga pilte ja videoid, seega on Samsung loonud uued kaardid just suunitlusega neile, kelle jaoks on oluline sääraseid suuri faile kiirelt liigutada.

Kuni 200 MB/s lugemiskiirust on saavutatav läbi seadme UHS-l liidese. Kirjutamiskiirus on seadmetel kuni 123 MB/s. See tähendab, et kasutajad saavad salvestada suuri 4K (UHD) ja Full HD videoid koos V30 (Video Speed Class 30) toega.

Toetatud seadmete hulka kuuluvad erinevaid DSLR ja peeglita kaamerad, seikluskaamerad, droonid, telefonid, tahvelarvutid, mängukonsoolid, arvutid ja muud seadmed.

Kaardid on veekindlad kuni kahe meetri sügavuses vees kuni 72 tundi. Kaardid kannatavad ära kuni 10 000 pessa sisestamist ja on röntgenkiirguse ja magnetikindlad. Temperatuure kannatab see alates -25 kraadist kuni 85 soojakraadini.

Kaardid tulevad müügile kolmes mälusuuruses – 128 GB, 256 GB ja 512 GB. PRO Ultimate microSD kaart on müügil juba praegu ja PRO Ultimate SD kaart saabub müügile oktoobris. Seadme ostuga tuleb kaasa kümne aasta pikkune piiratud garantii.