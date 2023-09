Kasemets leiab, et Eesti on kliimateemal Euroopa ja kogu maailma võrdluses maha jäänud nii ettevõtluse poole pealt kui ühiskonnana ja avalikus sektoris.

„Kui ma vaatan avalikku sektorit ja küsin, kas see on päriselt teema, mille ümber kõik käiks või mida võetakse fookusesse – näiteks, et peaksime riigieelarvest tegema kliimasõbralikke investeeringuid -, siis täna see tegelikult ei ole avalikus sektoris mingisugune suur teema,“ tõdes Keit Kasemets eile pärastlõunal Eesti Rooma Klubis toimunud kliimaseaduse tutvustamisel.