„Teadsime vaid osa tegelikust pildist.“ Ambitsioonikas suurprojekt toob pinnale Saaremaa muistse hiilguse

Saaremaa oli enne ristisõdijate tulekut Eesti arenenuim piirkond, muistsete saarlaste teod on jäädvustatud eri kroonikates. Ajaloolaste hulgas leidub isegi hüpoteese, et Põhjala ristisõjad olid mõeldud siinsete alade rahustamiseks ja kaubateede ohutuks muutmiseks ning selle „kurja“ tõmbasid teistele eestlastele kaela just saarlased oma röövretkedega.

Ka tänapäeva Saaremaal elab mälestus endisaja hiilgusest edasi. Seda meenutab kasvõi Saare maakonna vapp, millel on kujutatud merel seilavat hõbedase purjega viikingilaeva. Sellepärast ei ole imestada, et just Saaremaaga on seotud üks Eesti omalaadsemaid ja ambitsioonikamaid ajalooprojekte.