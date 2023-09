FOTOD | Selline on kolmanda põlvkonna Volkswagen Tiguan

Mudelil on mh uued hübriidajamid, mille elektrimootori sõiduulatus on umbes 100 km. Kiirenenud on vahelduvvoolu AC laadimine kõigis eHybrid versioonides ning esimest korda on standardvarustuses võimalik ka DC kiirlaadimine. Autole saab tellida mitmeid uusi süsteeme, nagu esiistmete pneumaatilist massaažifunktsiooni või IQ.LIGHT HD maatriks-esitulesid. Prkimisabi Park Assist automatiseerib parkimiskohtadele sisse- ja väljasõitu.

Auto disain on saanud põhjaliku uuenduse: autol on nüüd väga lamedad leedesituled ja klaasiga kaetud horisontaalriba, iluvõre avad asuvad kaitseraua välimistes otstes, kus õhukardinad tagavad optimaalse õhu liikumise. Auto siluetti iseloomustab sportlik õlavöö rattakoobaste kohal, rattad on kuni 20-tollised. Tagaosa on saanud uus horisontaalse leedriba.

Auto õhutakistustegur on paranenud 0,33-lt 0,28-le.

Auto teabe-ja meelelahutusekraan on diagonaaliga 15 tolli ja sellel on täiesti uus menüüstruktuur ja -graafika. Uus on ka tuuleklaasinäidik ja sõidurežiimide lüliti koos integreeritud OLED-ekraaniga. Uut miniekraaniga varustatud pöördnuppu saab kasutada sõidurežiimide, raadio helitugevuse või ka taustavalgustuse värvide seadmiseks.

Ajamite valikus on turboga varustatud diiselmootor (TDI) ja bensiinimootor (TSI), kerghübriid, millel on turboga bensiinimootorid (eTSI) ja pistikhübriidsüsteem (eHybrid), mida pakutakse ainult koos automaatkäigukastiga (DSG). Nagu Volkswageni ID.-mudelite ja uue Passati puhul vahetatakse käike edaspidi roolisambal paikneva lüliti abil.

Uus mudel on standardvarustuses varustatud Vehicle Dynamics Manageriga – MQB-süsteemiga, mis juhib elektrooniliste diferentsiaalilukkude (XDS) funktsioone ja juhitavate amortisaatorite külgdünaamika komponente DCC Pro süsteemis. See toob kaasa suurema mugavuse ja parema soorituse dünaamiliselt kurve läbides. See teeb sõiduki juhitavuse stabiilsemaks, väledamaks ja täpsemaks. Lisavarustusse kuulub kaheklapiliste amortisaatoritega DCC Pro.