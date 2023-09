Silmapaistvaim raketlane Smaragda: olen saanud juhendada Bolt ja Wise suvepäevadel nn brain track’e

Ma arvan, et kõige eredamalt on meele jäänud ülesannete lahendamise vaheline aeg, kui kõrvalruumis kaasvõistlejatega eelneva üle arutasime ja tiimikaaslastega end järgmiseks ülesandeks valmis panime. See oli see tõeline nn bondimise või siis sidusate mälestuste loomise moment. Kõigil oli närv sees, samas tunne, et veedad lihtsalt sõpradega koos aega. Me olime kõik selles kompotis koos ja kõik see melu ning kohati muust maailmast eraldi, täiega mõtetega Raketi juures olemine andis unustamatud mälestused ja mis kõige tähtsam - sõbrad kogu eluks.

Selle jaoks ongi väga oluline, et koolis omandatud teoreetilised teadmised meeles oleks ja nende põhjal järeldusi teha saaks. Loomulikult ei saa alahinnata ka praktilisi oskusi, kogemus tööriistadega võib anda suure eelise teiste konkurentide ees. Samas kui praktilisi kogemusi veel palju ei ole, siis nendeni saab jõuda ka töö käigus ja vahel mõni kogenum tiimikaaslane aitab ka natuke. Seega ma arvan, et kooliteadmised+loogika on suurepärane valem ülesannete lahendamiseks.

Kooliteadmised annavad väga tugeva aluse ja nn varamu, kust vajalikul hetkel teadmisi ammutada. Raketi ülesannetele on väga iseloomulik see, et üsna tihti tuleb lahendused jooksvalt, kas siis katseeksitusmeetodil või antud vahendite põhjal järeldades välja mõelda.

Igal meeskonnal oli laua juures ka oma kaameramees, et kõik pakutud lahendused ja lahendamised kindlasti üles filmitaks. Üldiselt nägi protsess välja nii: meid kutsuti kõrvalruumist stuudiosse, kus olid ülesanded juba üles seatud. Neid me veel esialgu stuudiosse astudes ei näinud, vaid sammusime kõik kohtunike ette rivvi. Kohtunikud andsid meile ülesande juhised, seejärel jooksime lauadade juurde ning asusime lahendama.

See auhind ise on minu jaoks meeletult suure tähendusega, eriti seetõttu, et selle võitmiseks ei saa jääda lootma juhusele. Auhinna võitja valivad välja kohtunikud. Seda enam on mul üüratult suur au ja olen väga uhke, et just minus seda kõige silmapaistvamat raketlast nähti. Selle auhinna väljaandjad on väga nimekad inimesed ja usun, et auhinna vääriliseks tuleb mul ennast veel elada ning seda olen ma valmis tegema.

Jaa! Täiesti uskumatu! Hooaja vältel loeti iga saate alguses finaalsaates välja antavad tunnustused ette ja eks me kõik ikka omaette unistasime et „äkki võiksin see olla mina“. Samas tundusid need ka nii kaugel, sest kui ikka Eesti noorte helgemate peadega mõõtu võtta, ei ole silmapaistvaimaks pürgimine eriti lihtne.

Küll aga joonistub kõige suurem konkurentsi moment välja duelli ajal. Alates sellest, et kes sinna duellile täpselt valitakse ja kui sinna lõpuks minna tuleb, siis kes endale pääsu järgmisesse saatesse tagab. Ükskõik kui hästi sa kellegagi läbi saad, seal on ikka mõistus mõistuse vastu ja kiirem jääb peale. Lõppude lõpuks saime siiski kõik aru, et mäng ei ole elu ja surma peale. Kui oligi aeg koju minna, siis taipasime - see kord, selles ülesandes, nende reeglite järgi oli keegi teine parem.

Alles pärast, valmis saateid vaadates sain reaalselt aru, kui pingeline see võistlusmoment tegelikult ikkagi on. Nimelt filmimise ajal ju teiste meeskondade arutelu ja lahendamise kiirust ei kuule ega taju. Lihtsalt püüad ise võimalikult ruttu valmis saada.

Loomulikult olime me konkurendid ja võidust unistasime kõik. Siiski saime võtete ajal kõik väga hästi läbi. Algusfaasis veel eriti - arutasime, et selline tunne nagu perefilmi filmitaks. Grupp inimesi läheb ühte tuppa, lahendavad veidi aega ülesandeid ja loomulikult tahavad kõik võita. Samas saalist lahkudes ja intervjuud ära andnuna arutasime koos ülesannete lahenduste üle ja naljatlesime, kes mingi kobaga kogemata hakkama sai (näiteks tolmuimeja auto asemel sisse lülitamine:)).

Kes Sulle eelmistest hooaegadest enim meelde on jäänud ja miks?

Minu jaoks on suurimateks eeskujudeks olnud need võistlejad, kellega mul on au olnud samas koolis õppida ja nemad on ka kõige paremini meelde jäänud. Välja võiksin tuua näiteks Karl Vilhelmi, Tiago ja Calista. Calista on minu jumalate lennust ja teda olen kooli pealgi näinud. Tiagost olen samuti õpetajatelt palju kuulnud. Karl Vilhelm on meil käinud ka loengut pidamas ning olen tema muusika suur fänn. Tema teeb meeldejäävaks ka see, et ta on siiani saatesarja noorim võitja.

Mida „Rakett69“ saates osalemine Sinu jaoks muutis?

Saates osalemine on olnud vaieldamatult üks mu elu parimaid otsuseid. Alates sellest, et pidev kaamerate ees, pingelises olukorras ülesannete lahendamine on väga tugevalt arendanud minu kriitilist mõtlemist, on see täielikult ära võtnud ka igasuguse esinemishirmu. Kui esimesi episoode filmides tundsin end kaamera ees intervjuusid andes veidi kohmetumana kui tavaolukorras suheldes, siis nüüd ei näe ma selles absoluuselt probleemi. Lisaks võimendas saade minu huvi teaduse ja selle populariseerimise vastu. Tänu saatele on mul nüüd arvatavasti maailma kõige ägedam töö - ma saan käia üle eesti ilusates paikades teadusteatreid tegemas, teadustöötube läbi viia, teadusringe anda ning veel palju muud põnevat.

Mida auhinnarahaga ette võtsid?

Auhinnaraha investeerisin ära, et tulevikus hea idee korral oma ettevõttes seda algkapitalina rakendada. Ettevõtjaks tahan ma kindlasti vähemalt kord elus hakata ning praegu olen otsustanud veel mõnda aega ideid ammutada ja plaani pidada. Millal ja milline see olema saab, on veel tuleviku tuua.

Mida uuel hooajal kandideerijatele soovitad? Ja miks üldse võiks saatesse kandideerda?