Värske uurimus: Maa elektronid võivad moodustada Kuu pinnal vett

Andmed näitasid, et Maa elektronid võivad kaasa aidata Kuu ilmastikuprotsessidele. Maad ümbritseb jõuväli, mida nimetatakse magnetosfääriks ja mis kaitseb Maad Päikese hävitava kiirguse eest. See jõuväli on surutud väljapoole ja muudab kuju päikesetuule mõjul, mis kujutab endast laetud osakeste puhangut, moodustades sellel Maa küljel, kus on parajasti öö, pika saba, mis koosneb suure energiaga elektronidest ja ioonidest, mille allikaks on päikesetuul ja meie enda planeet. Seejärel jõuab see päikesetuul Kuu pinnale ning teadlased usuvad, et tuule poolt Kuule kantud elektronid on üks viise, kuidas Kuu peal vesi tekkis.