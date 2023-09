Sõiduproov: Dacia Duster sai LPG-toitelise Extreme paketi

Paketi peamiseks nähtavaks tunnuseks on vasekarva disainielemendid velgedel, tahavaatepeeglil, esitiibadel, katusereelingutel ja suures kirjas logolt auto tagaküljel.

Auto sisemuses ventilatsiooniavadel, roolil, istmetel ja õmblustel.

Auto välistel plastelementidel on kasutatud ka topograafilisi mustreid. Tavalisest Dusterist eristab Extreme versiooni seegi, et katusel on tavaliselt traatantenni asemel kasutusele võetud haiuim. Lisandunud on rattakoopakaitsed.

Paketi sisuks on ka MicroCloud sametine kangas uksepaneelidel ja istmetel ning see on vastupidav ja kergesti puhastatav/pestav. Istmete kangasse on pressitud ka Dacia embleem.

Dusteri multimeediaekraan on jätkuvalt suhteliselt väike ja kompaktne – 8 tolline -, ent see on päris kenasti armatuuri integreeritud. Selle navigatsioonirakendus ei ole jätkuvalt sugugi hea, nii et kasutada tuleb mobiilide Android Autot või Apple Carplayd.

Auto on jätkuvalt väga kõrge kliirensiga – lausa 21,4 cm – ja seega igati sobilik auto kõigile, kel vajadus aeg-ajalt metsateele või lumistele väljadele siirduda. Ronib see auto mööda sügavaid roopaid tõesti muretult, jõuliselt ja kenasti:

Extreme paketiga autode mootorite töömahuks on 999 – 1500 cm3 ning võimsuseks 100-150hj. Silindreid on mootoris 3 ja klappe 12. Extreme’il on olemas ka 4x4 versioon.

Daciale omaselt on ka Duster Extreme’ist olemas versioon, kus peal nii bensiini- kui LPG-paak (kumbki 50 liitrit) - selle auto sõiduulatus on julgelt üle 1100 kilomeetri ning LPG kasutamine annab ka mõnevõrra kokkuhoidu kütuselt (seda kulub küll üle 8 liitri sajale kilomeetrile, ent hind on bensiinist poole soodsam). Maksimaalseks kiiruseks on autol 168 km/h, nii et autobahnil annab sellega sõita küll.

Turvalisuse ja juhiabisüsteemide hulgas leiame pimenurga hoiatuse, automaatse avariipidurdussüsteemi, mäeltstardiabi, parkimisandurid, püsikiirusehoidja (ei ole adaptiivne) ja kiirusepiiraja. Sõidurežiimidest on olemas üksnes tava- ja eco-režiim.