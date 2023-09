INTERVJUU | Renault Ida-Euroopa tegevjuht Fabien Goulmy: kui ostate elektriauto, jäätegi elektriautode juurde

Goulmy ütles Müncheni autonäituse ajal peetud intervjuus Eesti ajakirjanikele, et Renault on asunud arendama juba vesinikumobiilsust. Märkis ta muu seas veel seda, et tänu paljude uute toodete turule toomisele suurendab Renault järgmisel aastal oma müüki ja igas Balti riigis.

Kui hea on Baltikumi turg Renault’ ja Dacia jaoks võrreldes muu Euroopaga?

Iga turg on meie jaoks väga oluline. Me ei saa olla tugevad, kui me pole tugev ja tunnustatud igal üksikul turul. Seega pööran ma Balti riikidele sama tähelepanu kui Poolale või Tšehhile või Slovakkiale. Minu jaoks on need võrdsed. Kui rääkida turuosast, siis meil on kõik hästi. Ma arvan, et uute mudelipargiga saavutame näitajaks ligi 10%.

Mida te uute mudelipargi all silmas peate?

Minu meeskond räägib pidevalt, et vajame suuremaid mudeleid - vajame C-segmenti, D-segmenti. Need tulevad samm-sammult, aga need tulevad. Mõnes riigis müüme rohkem C-segmendi autosid, teistes rohkem B-segmendi autosid, kolmandates sedaane, mõned on rohkem orienteeritud Megane Grandtourile. Seega jälgime müüki riigiti.

Milline on teie hinnang elektriautode tänastele müüginumbritele võrreldes sisepõlemismootoritega masinatega?

See näitaja on paraku üsna madal. Klientide elektriturule suunamine võtab aega.

Ajakirjanduses on juttu olnud, et inimesed, kes ostavad elektriautosid, ei ole lojaalsed kliendid. Ühel päeval ostavad nad ühe mudeli ja mõne aasta pärast täiesti teise. Kas see mõjutab Renault’ tulevikuplaane?