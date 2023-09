Teadlased selgitasid, miks Päikese väline atmosfäär on tuhandeid kordi kuumem kui selle pind

Portaal Space kirjutab , et meie tähe pinna temperatuur on ligikaudu 5500 kraadi Celsiuse järgi. Selle kroon, mis asub Päikese tuumast kaugemal, on kuumeneb 1–2 miljoni kraadini Celsiuse järgi. Mõnikord tõuseb temperatuur seal isegi 40 miljoni kraadini Celsiuse järgi. Kroon koosneb kuumast plasmast. Just välises atmosfääris leiavad aset sellised nähtused nagu päikesepursked. Uue uuringu autorid pakuvad omapoolset seletust, mis võib viia meid lähemale salapärase protsessi täpsemale mõistmisele.

Astrofüüsikud on uurinud nende silmuste tsüklilist liikumist kõigis suundades. Nad leidsid, et peaaegu kõik vibratsioonid tekivad, aga ühes suunas. See tähendab, et tohutud plasmavood võivad tegelikult viia tähe pinnalt selle krooni suurel hulgal energiat ja soojust. Hoolimata asjaolust, et need lained on suhteliselt väikese võimsusega, on need siiski pidevad energiaallikad.