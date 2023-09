Prantsusmaa keelab ühekordsed e-sigaretid

Peaminister Élisabeth Borne rääkis hiljuti kohalikus raadios RLT, et meede on osa valitsuse suitsetamisevastasest kampaaniast. See peaks kehtima hakkama selle aasta lõpus.

Paljud teised Euroopa riigid nagu Saksamaa, Belgia ja Iirimaa on sarnastest keeludest teatanud. UK kaalub praegu ka sellist meedet.

Ühekordsed e-sigaretid erinevad tavalisest e-sigaretist selle poolest, et neis on kindel arv „tõmbeid“ ja kui vedelik otsa saab, peab selle ära viskama. Seega tekitab see meeletult plastikprügi. N-ö tavalisi e-sigarette saab uue vedelikuga täita.

Ühendkuningriigis leiti eelmisel aastal keskkonnaorganisatsiooni Material Focus uuringus, et iga nädal visatakse ära üle miljoni seadme. Iga ühekordselt kasutatav e-sigaret on valmistatud plastist ja selle aku sisaldab liitiumi, nikotiinisoolasid ja raskemetallide jälgi.

Prantsusmaal maksavad ühekordsed e-sigaretid umbes 9 eurot, mis on vähem kui pakk suitsu. Ühest saab tõmmata hinnanguliselt 600 mahvi, mis on võrreldav 40 sigaretiga.

Aktivistid süüdistavad tootjaid - paljud neist asuvad Hiinas - selles, et need on tahtlikult suunatud teismelistele, kasutades erksaid värve ja erinevaid magusaid maitseid, näiteks vahukommi, šokolaadi ja arbuusi. Noortele ei pruugi magusa maitsega e-sigaret tunduda nii kahjulik, seega tõmbavad nad seda, ja jäävad nikotiinist sõltuvusse.

Rahvusvahelise ühingu Alliance Against Tobacco (ACT) andmetel on 13% 13-16-aastastest vähemalt kord ühekordseid e-sigarette proovinud. Enamus neist vastasid küsitluses, et alustasid 11- või 12-aastaselt.

„[See keeld] on suur võit ühiskonna jaoks. Need ühekordseks kasutamiseks mõeldud e-sigaretid viib noored suitsetamisele,“ ütles ACTi president Loïc Josseran.

„Sellest on saanud epideemia,“ lisas ta. Josserani sõnul on tubakatööstus võtnud eesmärgiks lapsi nikotiinisõltlasteks muuta.