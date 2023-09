NASA: pole tõendeid, et UFOd oleks tulnukad

USA valitsus nimetab nüüdsest UFO-sid UAP-deks ehk tuvastamata anomaalseteks nähtusteks, osaliselt selleks, et ületada UFO-dega sageli seotud häbimärgistamine, mille puhul sõjaväelendurid kardavad neist teatamise korral naeruvääristamist või töösanktsioone

Lõpptulemusena ei leidnud uurimisrühm tõendeid selle kohta, et teatatud UAP vaatlused on maavälised.

NASA administraator Bill Nelson märkis pressikonverentsil, et NASA-l on programmid elu jälgede otsimiseks Marsil ja bioloogiajälgede leidmiseks eksoplaneetide atmosfääris. Ta ütles, et soovib muuta UAP-ga seotud arutelu sensatsioonist teaduslikuks.