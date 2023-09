Koroonanädal Eestis: üle 400 uue haigestunu, üle 20 uue patsienti haiglasse, kasv jätkub

Seisuga 11.09.2023 on viimase 14 päeva haigestumus 100 000 elaniku kohta 57,6. Registreeritud haigusjuhtude üldarv on kasvanud 15,8% võrra eelmise nädalaga võrreldes ja nii on kasv jätkunud nädalast-nädalasse juba enam kui kuu.

„Viimastel nädalatel, pärast mitut kuud kestnud väga madalat nakatumismäära, on SARS-CoV-2 levik hakanud suurenema. See on langenud kokku F456L mutatsiooni kandvate SARS-CoV-2 XBB.1.5-sarnaste liinide (EG5.1) avastamise sagenemisega,“ teatab terviseamet. „Kuigi EG.5 on näidanud suurenenud levimust, kasvueelist ja püüet vaktsiinide eest põgeneda, ei ole siiani täheldatud muutusi haiguse raskusastmes.“