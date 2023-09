Liikluskindlustuse andmed annavad aimu: vähemalt nii palju võib Eestis olla täna kasutusel Venemaa numbrimärkidega autosid

Eestis on vaid üks andmebaas, mis võib anda vähegi aimu sellest, kui palju on Eestis täna reaalselt kasutusel Venemaa numbrimärkidega autosid – see on liikluskindluse register. Liiklusseaduse kohaselt ei tohiks need autod tegelikult üldse Eestis ringi sõita.