FOTOD | Villa või tempel? Šveitsist avastati suure Vana-Rooma ehitise jäänused

Šveitsi arheoloogide poolt hiljuti avastatud ehitise varemed võivad teadlastele anda uut teadmist Vana-Rooma tsivilisatsiooni leviku ulatusest Euroopas. Šveitsi Zugi kantonis asuvas kruusakarjääris tulid välja umbes 2000 aastat tagasi ehitatud roomaaegsed kiviseinad. Need näivad hõlmavat vähemalt 500 ruutmeetrist pinda ja kuuluvad erinevate ruumidega hoonetekompleksi. Sellest kirjutab Live Science.

„See avastus on arheoloogiline sensatsioon,“ teatas Zugi kantoni monumentide konserveerimise ja arheoloogia amet. Teadlased märkisid, et piirkonna kõrge asukoht võis pakkuda hoonekompleksi elanikele ülevaadet ümbritsevast maastikust. Arheoloogid avastasid paigast ka suure hulga raudnaelu, mis viitavad sellele, et müüri vundamenti võib toetada puitkonstruktsioon.