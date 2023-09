Valitsus on juba sel nädalal arutamas plaani, kas asuda keelata Eesti territooriumil agressorriigi Venemaa numbrimärkidega autode kasutamine. Seda lisaks juba eile alanud riiki sisenemise keelule. Ent kuidas peaksid toimima need Eesti inimesed, kellel on Vene numbrimärkidega auto juba Eestis olemas?