Eesti luurejuht: Venemaa sõjavägi pole endiselt midagi muud kui ikka sama vana Nõukogude armee

Välisuurejuht rääkis täna Tallinnas toimunud konverentsil Security Summit, et kineetiliste rünnakutega on Ukrainas seni tekitatud rohkem kahju kui küberrünnakutega. Seda muuhulgas põhjusel, kuna Ukraina küberkaitsjad on väga võimekad, suudavad end kaitsta ja olla väga kiired rünnakute minimeerimisel.