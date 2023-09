FOTOD | Eestisse on jõudunud Porsche 911 Turbo S erivärvi mudel

Auto tohutust jõust räägivad numbrid iseenese eest. Taga asuva mootori võimsuseks on 650PS (pferdestarke ehk hobujõudu). Kiirendus nullist sajani on kõigest 2,8 sekundit ja selle saavutamine tähendab juba sellist kogemust, mis surub su justkui tagaistmele (200 km/h tuleb kätte juba 9 sekundiga). Tippkiirus autobahni vasakpoolseimas reas lõbutsemiseks on vähem ega rohkem kui 330 km.

Näidisauto värv kannab nime Gemini Metallic Paint to Sample ja see näeb välja tõesti pilkupüüdv alt kena:

Kütust võtab selle 3,8-liitrise kuuesilindrilise kaksikturboga mootoriga auto ametlikult ligikaudu 12 liitrit sajale, mina sain valdavalt linnas kulgenud sõiduproovi ajal tulemuseks 16 liitrit, mingitel teelõikudel, kus tekkis vastupandamatu soov veidi jõudu (ja häält) kapoti alt ratastesse suunata, ka pisut üle 30. Täispaagiga (mille mahuks on 67 liitrit) saab läbida ligi 550 kilomeetrit. Masina CO2 heide toob muidugi rahandusministri näole rahulolu – 278 g/km tõotab korralikku laekumist riigikassasse.

Auto sõidurežiimiks saab valdida näiteks Sport ja Sport+, valikus on sportlik väljalaskesüsteem võimsa mootoriheli jaoks ja muidugi ka spoileri pikendus. Mudeli viimane väline disainiuuendus puudutas just kogedel olevaid ja jõuliselt välja mängitud õhuvõtuavasid, mis mõeldud siis laadimisõhu jahutuseks ja mootori õhuvõtuavaks.

Eestisse saabunud auto sisemuses leiame musta värvi Heritage Design Classic nahkinterjööri, ostjad saavad valida nii musta kui pruuni naha vahel. Auto mootori käivitamine asub, loomulikult, roolist vasakul ja selleks ettenähtud lüliti töö armatuuril on disainitud vägagi sarnaseks vanale heale autovõtmele.

Nagu näeme armatuurlaua keskel ka vana head kella, millele nii elektrooniline näit kui seierid sekundite loendamiseks.

Auto pagasiruum asub muidugi ees ja see on umbes-täpselt nii suur (128l), et sinna mahutada golfi- või miks mitte ka sulgpallivarustus: