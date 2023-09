Kas oluline läbimurre? Teadlased avastasid eksoplaneedi, millel võib leiduda elu

Webbi kosmoseteleskoopi kasutavad astronoomid uurivad eksoplaneeti, millel võib olla elu, teatab Space.com.

Niinimetatud Hyceani planeet K2–18 b on Maast umbes kaks korda suurem ja tiirleb meie Päikesesüsteemist 120 valgusaasta kaugusel asuva tähe lähedal. James Webbi teleskoop (JWST) leidis tõendeid süsinikupõhiste molekulide olemasolust selle atmosfääris. Täheväline planeet ehk eksoplaneet, tuntud kui K2–18 b, on astronoomidele huvitav uurimisobjekt. Varasemad uuringud on näidanud, et planeet võib olla kaetud veega, mis on elu jaoks hädavajalik. Eksoplaneedi atmosfääris tuvastati ka süsinikdioksiidi ja metaani jälgi ning ammoniaagi puudumist, mis viitab ookeani olemasolule vesinikurikkas atmosfääris.

Lisaks süsiniku molekulide tuvastamisele näitasid JWST tulemused ka millegi potentsiaalselt veelgi huvitavama olemasolu K2–18 b atmosfääris. Kosmoseteleskoop tuvastas dimetüülsulfiidi, mida Maal toodetakse ainult elu kõrvalsaadusena, näiteks tekitab seda vees elutsev fütoplankton.

Praegu on teadlased ettevaatlikud, sest isegi kui planeedil on vedelast veest koosnev ookean ja süsiniku molekule sisaldav atmosfäär, ei tähenda see tingimata, et sellel on elu või, et eksoplaneet on üldse elamiskõlblik.

Planeet on oma läbimõõdult Maast umbes 2,6 korda laiem, mis viitab sellele, et selle sisemus sisaldab sarnaselt Neptuuniga kõrgsurvejääd, kuid sellel on õhuke atmosfäär ja madal ookeani veetase. See omakorda tähendab, et planeet võib oma vedelat vett „ära keeta“, muutes ookeani elu jaoks liiga kuumaks.