KUULA | Mis mõttes sa ei lähe välismaale?

Tääker katsetas juba ülikooli ajal roheettevõtlust ja unistab sellistest liiklusummikutest, kus on koos tõukeratturid, ratturid, monoratturid. See on loogiline, sest naine töötab nüüd elektritõukerataste Äike kasvujuhina. Muu hulgas räägib ta sellestki, kuidas on sellist liikumisviisi seksikaks bränditud.