Naine energeetikavaldkonnas: inseneeria ei ole ainult meestele

Elise töötiimis on mehi ja naisi täpselt pooleks. „Kui ma lähen ehitusobjektile, siis seal on praegu tõesti naisi väga vähe, aga päikesearenduste tiimis on meid võrdselt,“ kirjeldas ta. Samuti ei tunne Elise ennast meestekeskses ametis naisena kuidagi kehvemini. „Ma tunnen ennast hoopis väga hoitult. Naisena sellises valdkonnas on tegelikult palju lihtsam silma paista ja samas mõnikord tuleb ette, et tasakaalustan oma pehmema loomuga mõnes olukorras tekkinud pingeid,“ tõi ta välja oma soo eeliseid.

„Mulle on vahel öeldud, et olen väga energiline ja emotsionaalne ja arvatud, et seetõttu ei suudeta mind piisavalt tõsiselt võtta. Päriselt pole see minu jaoks probleemiks olnud,“ tõi Elise välja ka mõned korrad, kus ta on kogenud stereotüüpi, et energeetikavaldkonnas peaksid töötama vaid tõsised mehed. Samas lisas Elise, et on nende samade iseloomujoonte osas saanud ka palju head tagasisidet. Näiteks tuuakse välja, et tema sära oma erialast rääkides on hoopis rõõmustav näha. „Mul on tänu oma tööle avanenud nii palju ägedaid võimalusi ja olen kindel, et mu sugu ei pane mu ees ühtegi ust kinni, pigem avab uusi,“ lisas ta.