Uuest telefonimudelit ilmub neli versiooni IPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max. Nende peamine uuendus on ühendusport, mis on lightningu asemel nüüd sarnaselt kõigi teiste maailma telefonidega USB-C. Põhjuseks Euroopa Liidu nõue. Arvatakse, et karbis on telefoni värviga sobituv põimitud 1,5-meetrine USB-C-kaabel.