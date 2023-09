Välisminister Tsahkna läheb valitsusse ettepanekuga keelata otsekohe Venemaa numbrimärkidega autode Eestisse sisenemise ja siinse kasutamise

„Euroopa Komisjoni uuendatud suunis Vene numbrimärkidega autode osas on täielikult kooskõlas Eesti välispoliitiliste huvide ja seisukohtadega. Välisministrina on minu seisukoht, et seda suunist tuleb hakata rakendama koheselt ja seega koheselt piirata ka Venemaa numbrimärkidega sõidukite Eestisse saabumist ja siin viibimist,“ ütles välisminister Tsahkna Fortele.