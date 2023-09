Egiptusest leiti suurepäraselt säilinud 3000-aastane naisterahva muumia koos uhke sarkofaagiga

„Üks sarkofaag on rishi stiilis ja pärineb 17. dünastia perioodist ja teine ​​​​18. dünastia perioodist. Mõlemas hauakambris olid muumiad,“ kommenteeris Egiptuse antiigiminister Khaled al-Anani.

18. dünastia valitses 13. sajandil eKr ja selle esindajad on Egiptuse kuulsamate vaaraode hulgas, sealhulgas Tutanhamon, Hatšepsut ja Ehnaton. Prantsuse teadlaste meeskond alustas väljakaevamisi märtsis, peatas need mais, kuid jätkas tööd augustis. Nad leidsid ka viis värvilist maski ja enam kui 1000 inimkujulist Ušebti kujukest teisest lähedal asuvast hauast. Ušebti kujud on miniatuursed surnu teisikud, kes pidid hauakambri omanikku abistama hauataguses elus.