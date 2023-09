„Lõvi ja Neitsi tähtkuju piiridel.“ Kuidas ja kus saab täna näha salapärast Maale lähenevat komeeti?

Komeet C/2023 PI on nime saanud Jaapani astrofotograafi Hideo Nishimura järgi, kes jäädvustas selle 11. augustil taevast pika säriajaga fotosid tehes. Kõige lähemalt möödub komeet Päikesest 17. septembril, kui asub vaid 43 miljoni kilomeetri kaugusel. Teadlaste väitel on reaalne võimalus, et komeet seda möödalendu üle ei ela. Teadlased püüavad hinnata ka Nishimura suurust: erinevatel hinnangutel võib selle läbimõõt ulatuda mõnesajast meetrist 1,5–3 kilomeetrini. Arvatakse ka, et komeet võib olla vastutav iga-aastase meteoorisadu eest, mida nimetatakse sigma-hüdriidideks, mis toimub iga aasta detsembris. Nishimura komeedi puhul Maaga kokkupõrke ohtu pole, kuna astronoomid arvutasid hoolikalt selle orbiidi ja liikumiskiiruse (386 242 km/h - Forte).