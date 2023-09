Teadlased leidsid viisi, kuidas kirjutada vee peale

Veele kirjutamise meetod peab olema piisavalt tugev, et joonistused ei hajuks, ja vajab väga pisikest „pliiatsit“, mis ei tekitaks vedelikukeskkonnas liikudes palju turbulentsi. Mida väiksem on läbi vedeliku liikuv objekt, seda vähem keeriseid ta tekitab.

Vees on võimalik kirjutada, kallutades veevanni nii, et osake liigub trajektooril, mis joonistab välja mis tahes tähemärke. Seejärel kogunevad tindiosakesed mööda seda trajektoori.

Palberg rõhutas, et see töö on eelkõige põhimõtteline tõestus ja nende uuringud on veel üsna esialgsed. Kuid töörühm arvab, et nende meetod peaks olema võimeline reprodutseerima mis tahes kirjatüüpi, mis kasutab pidevaid jooni.