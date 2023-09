Samm mehitatud lennule lähemale: NASA Marsi kulgur suutis Punasel planeedil toota hapnikku

NASA kulguril Perseverance paiknev seade viis Marsil lõpule esimese hapnikutootmise katse. Katse käigus tootis mikrolaineahju-suurune aparaat piisavalt hapnikku, et astronaut saaks mitu tundi hingata, teatab Sky News. Seade tootis kokku 122 g hapnikku, millest jätkub astronaudile kolmeks tunniks. Katse tulemus annab lootust, et hapniku tootmine suuremas mastaabis võib toetada mehitatud Marsi-uuringuid.

Perseverance maandus Punasele planeedile 2021. aasta veebruaris ja on sellest ajast alates aeg-ajalt põletanud atmosfääris süsinikdioksiidi, et toota väikeses koguses hapnikku. Seade nimega MOXIE on NASA asejuhi Pam Melroy sõnul tootnud hapnikku 16 korda alates esimesest katsest 2021. aasta aprillis, ületades kaugelt esialgseid eesmärke. Väljaanne märkis, et tipphetkel tootis MOXIE 12 grammi hapnikku tunnis, mis on kahekordne NASA eesmärk ja selle puhtus oli vähemalt 98%. Viimase kuu jooksul tootis seade 9,8 grammi hapnikku.