Teadlased kasvatasid embrüomudeli ilma sperma ega munarakkude abita

Sperma - ja munarakkude asemel kasutati algmaterjalina tüvirakke, mis programmeeriti ümber, et need saaks muutuda mis tahes tüüpi kudedeks kehas.

See otsustav aeg on peamine raseduse katkemise ja sünnidefektide allikas, kuid teadmised ja selgitused sellest on piiratud.

Embrüote uurimine on õiguslikult, eetiliselt ja tehniliselt keeruline. Siiski on nüüdseks tekkinud kiiresti arenev valdkond, mis jäljendab embrüo loomulikku arengut.

Räägitakse isegi katseklaasis viljastamise (IVF) parandamisest, kui mõista, miks mõned embrüod ebaõnnestuvad, või kasutades mudeleid, et testida, millised ravimid on raseduse ajal ohutud. Juba see uuring näitab, et teised embrüo osad ei moodustu, kui varajased platsentarakud ei saa seda ümbritseda.