Keskkonnaameti peadirektor: Olerexi kohal lasub viimaste aastate suurim ja olulisim keskkonnarikkumise kahtlus

Tavadiisli deklareerimine HVOna pidi täitma eesmärki rahuldada riigi nõue, mille kohaselt peab aasta jooksul tarbijale müüdud fossiilsest kütusest vähemalt 7.5% olema taastuvenergial põhinev kütus. Olerexil oli näitaja oli aasta lõpus vaid 1%. Olerexi hilisemal väitel võis ta tavadiislit HVOna deklareerida, kuna ta oli ostnud kütust toonud ettevõttelt Trafiguralt vastavas koguses HVO-sertifikaate. Seda, et ettevõte oli Eestisse toonud just talvist diislikütust, selgus tänu sellele, et maksu- ja tolliamet oli juba saabumise päeval ehk 30. detsembril sellest proove võtnud.