„Lähipäevad on otsustavad.“ Kas venelaste kurikuulus Surovikini liin peatab Ukraina armee edasitungi?

Ukraina väed on edukalt läbinud venelaste esimese kaitseliini, mida eksperdid ka toetusliiniks nimetavad. Nüüd on Ukraina armeel aega umbes 1,5 kuud, et enne sügisvihmade algust venelaste põhilisest kaitseliinist läbi minna ja seejärel laiendada oma pealetungiplatsdarmi tiibade poole, et lahingusse saaksid astuda Ukraina armee põhijõud.