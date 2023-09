MINI esitles Müncheni autonäitusel uusi täiselektrilisi Cooperit ja Countrymani

Cooperi puhul saab valida E ja SE mudelite vahel. Kui Cooper E elektrimootor arendab 135 kW ehk 184 hobujõudu ja suudab paigalt kiiruseni 100 km/h kiirendada 7,3 sekundiga, siis SE oma 160 kW (218 hobujõudu) elektriajamiga saab „sada“ kätte 6,7 sekundiga. Pöördemoment on E mudeli puhul 290 Nm ja SE puhul 330 Nm.

Ühe laadimisega on WLTP-tsükli kohaselt Cooper SE-ga võimalik läbida 402 ja Cooper E-ga 305 kilomeetrit.

Uue MINI armatuurlaud on esmakordselt kaetud taaskasutatud materjalist valmistatud tekstiiliga. Sõiduki interjööris kasutatakse kahevärvilist tekstiililahendust.

Uue Countrymani teljevahe on kasvanud 2692 millimeetrini, lisaks on Countrymani uus välisdisain eelmise põlvkonnaga võrreldes aerodünaamilisem - uue mudeli õhutakistustegur on 0,26 (eelmisel põlvkonnal 0,31).