„Tehisintellekt võttis mu töö.“ Uudisteportaal vahetas toimetajad masintõlke vastu

Gizmodo endine toimetaja Matías S. Zavia kirjutas avalikult lahtilaskmistest, mis toimusid tema sõnul 29. augustil videokõne teel.

„Tere, sõbrad. Teisipäeval nad sulgesid @GizmodoUK, et muuta see tõlkeid ise avaldavaks väljaandeks (AI võttis minu töö, sõna otseses mõttes),“ kirjutas Zavia 31. augustil X-s.

Gizmodo on 2002. aastal asutatud veebileht, kus avaldatakse disaini-, tehnoloogia- ja teadusuudiseid ning ulmet. Gizmodol on väljaandeid mitmes eri keeles, sh prantsuse, saksa, itaalia ja portugali keeles.

Varasemalt oli hispaaniakeelsel väljaandel Gizmodo en Español meeskond, kes kirjutas sisu śpetsiaalselt hispaania keelt kõnelevatele lugejatele, muuhulgas tõlkides Gizmodo inglisekeelseid artikleid.

Nüüd on viimati avaldatud artiklite lõpus hoiatus, et sisu on automaatselt tõlgitud. Lisatud on ka link originaalsele artiklile.

„See sisu on originaalmaterjalist automaatselt tõlgitud. Masintõlke nüansside tõttu võivad esineda väikesed erinevused. Originaalversiooni leiate siit,“ seisab artiklite lõpus.

Seni pole Gizmodo masintõlge ja AI automaatne avaldamine kuigi ladusalt läinud. Ajakirjanik ja Gizmodo lugeja Víctor Millán postitas X-is, et mõnedes artiklites vahetub hispaania keel poole artikli pealt inglise keelele, viidates vigadele AI tõlkimissüsteemides.

Verge'i sõnul ühines G/O Media viimase aja trendiga AI abil võimalikult palju sisu toota ja palgakulusid vähendada. Siiski on see suuremate uudistekanalite seas harv nähtus.

Selle suve alguses hakkas Gizmodo avaldama AI genereeritud artikleid inglise keeles, ilma et nad oleks oma töötajaid kaasanud või hoiatanud. Lugudes esines pealekauba hulgaliselt faktivigasid.

Hispaania keelt kõnelevatele inimestele, kes loevad tehnoloogia- ja teadusuudiseid, on Gizmodo en Español kaotusel suur mõju. Kuigi masintõlge on viimaste aastatega palju arenenud, ei saa see ekspertide sõnul inimesi täielikult asendada.