Unepuudus suurendab Alzheimeri ja muude neuroloogiliste haiguste riski

Pidev unepuudus võib suurendada Alzheimeri ja muude neuroloogiliste haiguste riski. ASC väljaandes Journal of Proteome Research avaldatud uuringus tuvastas hiirte peal katseid tegev uurimisrühm ajust kaitsevalgu, mille tase väheneb unepuuduse korral, mis viib omakorda neuronite surmani.

Varasemad uuringud on näidanud, et unepuudus viib neuroloogiliste kahjustusteni hipokampuses, ajuosas, mis on seotud emotsioonide, ruumitaju ja informatsiooni salvestamisega lühiajalisest mälust pikaajalisse mällu. Et seda paremini mõista, hakkasid teadlased uurima nihkeid valkude ja RNA arvukuses.

Katkendlik uni ja krooniline unepuudus võib põhjustada ka muid pikemaajalisi terviseprobleeme, näiteks sage haigestumine, kõrge vererõhk, diabeet, südamehaigused, ülekaal ja depressioon. Terve Elu Keskus

Kuigi varasemalt on unepuuduse ja ajukahjustuste seost uuringutes täheldatud, ei ole teadlased seni kinnitanud, et see mängib suuremate loomapopulatsioonide kognitiivsetes funktsioonides rolli. Seega otsustasid Hiina teadlased Fuji Xu ja Jia Mi koos kolleegidega uurida, kuidas unepuudus täpselt aju kahjustab.

Katseid tehti hiirte peal. Alustuseks hindasid teadlased, kui hästi hiired lihtsas labürindis orienteerusid ja uusi esemeid tuvastasid, olles kaks päeva magamata. Siis eraldasid nad loomade hipokampusest valgud ja tuvastasid need, mille arvukus muutus. Seejärel uurisid nad võimaluste edasiseks piiramiseks andmeid, mis seostasid neid valke labürindiülesande sooritusega hiirte puhul, kes ei olnud magamatust kogenud.

Teadlased leidsid, et magamata hiirtel vähenes valgu nimega pleiotrophin või PTN arvukus. RNA analüüsi abil tuvastas töörühm molekulaarse tee, mille kaudu PTNi kadumine põhjustab rakkude surma hipokampuses.

Vaadates inimeste peal tehtud uuringuid, leiti, et PTN on seotud Alzheimeri ja muude neurodegeratiivsete haigustega. Selle uuringuga tuvastati uus mehhanism, millega uni ajufunktsioone kaitseb. Uurimisrühm lisas, et PTN tasemed võiks toimida unetusest tuleneva kognitiivse kahjustuse näitaja.