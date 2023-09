REPLIIK | Kiirabiarst: iga kolmas, kes meie juurde satub, on viga saanud elektritõukerattaga juhtunud õnnetuses

Eestis on murettekitav trend: elektritõukerataste kasutamise traumaatiliste tagajärgedega seotud tervishoiukulud on tõusuteel. Minu isiklik kogemus näitab, et iga kolmas kiirabisse pöördunud patsient on vigastada saanud elektritõukerattaga juhtunud õnnetuses. Reeglina pooltel neist patsientidest puudub ravikindlustus ja iga kolmas selline vigastus vajab kirurgilist sekkumist. Traumade arv on eriti suur nädalavahetustel, mil palju joobes inimesi valib liikumisvahendiks elektritõukeratta.