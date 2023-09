„Vaktsineerida ma ei soovitaks.“ Euroopas peljatakse sääskede poolt edasi antava surmava viiruse levikut

Dengue viirust levitavad tiigersääsed ja Aedes aegypti sääsed (neid Prantsusmaal ei leidu): sääsed peavad viiruse levitamiseks viirusekandjat hammustama ja järgmise hammustusega viiruse edasi andma. Putukamürkide pihustamine on ainus võimalus haigust edasikandvate sääskede hävitamiseks. Tiigersääsed on Prantsusmaale levinud alates 2004. aastast ja nende tõrjet on juba tehtud ka teistes piirkondades. Sellele vaatamata on Prantsusmaal esinenud juhtumeid, kus viirus kandus sääskede abiga inimeselt inimesele (2010-2021 kokku 48 ja 2022. aastal 65 juhtu).