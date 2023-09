Maale läheneb korraga viis asteroidi: kaks neist on lennuki-suurused

Maale läheneb korraga viis suurt asteroidi. Need mööduvad meist 6. ja 10. septembri vahel. NASA Asteroid Watchi teatel on üks taevakehadest maja-suurune. Veel kaks asteroidi on lennuki-suurused, ülejäänud kaks bussi-suurused.

Esimesena läheneb Maale maja-suurune asteroid nimega JA5 – see möödus meist 6. septembril 5,1 miljoni kilomeetri kauguselt. Esimest korda vaadeldi seda 2021. aastal.

8. septembril mööduvad Maast veel kolm asteroidi. Ühte neist, nimega QC5, on võrreldud lennukiga – see on umbes 25 meetrise läbimõõduga ja lendab Maast mööda 4 miljoni km kauguselt. Esimest korda vaadeldi seda 2023. aastal. Teist taevakeha nimega GE, mis on umbes reisibussi suurune (8 meetrit), märgati esmakordselt 2020. aastal. See lendab Maast mööda enam kui 5,7 miljoni kilomeetri kauguselt. Samal päeval lendab meist mööda kolmas asteroid, mille suurust võrreldakse samuti suure reisibussi omaga. See avastati 2023. aastal. Teadlaste sõnul möödub see Maast 1,65 miljoni kilomeetri kauguselt.

Teine suur lennuki-suurune asteroid kannab nime QE8. See lendab Maast mööda 10. septembril. See keha avastati esmakordselt 2023. aastal. Selle suurus on umbes 52 meetrit. See tuleb Maale kõige lähemale – asteroid lendab meist mööda 1,52 miljoni kilomeetri kauguselt.

Ükski neist asteroididest ei tohiks meie planeedile ohtu kujutada.