Enefit Green: Energeetika valdkonnas on võimalik teenida lausa üle 10 000 euro kuus! Kui keeruline on selles valdkonnas tööd leida?

Oled esinemas sügisel toimuval Positronil. Millistel teemadel kavatsed seal sõna võtta?

Kuna Rakett 69 saate võitmine on palju tuult tiibadesse andnud, siis kavatsen tutvustada kohalolijatele, milliseid uksi säärane kogemus ja tulemus tulevikus avab. Täna areneb energeetika valdkond Eestis mitme suuna peal, ning pakub tohutult palju uusi võimalusi. Ja see on ka ainult loogiline, sest elektritarbimine kasvab igapäevaselt. Meil on elektriautod, elektrirongid ja ka kodune elektritarbimine on kasvus.

Selleks, et katta aina kasvavat nõudlust taastuvelektri järele, arendab Enefit Green uusi tootmisüksusi, et kasvatada 2026.aastaks tootmisvõimsusi neli korda! Lisaks palju räägitud päikese- ja tuuleparkidele uurime ja arendame salvestustehnoloogiaid. Juba täna oleme võimelsed roheenergiat salvestama terveks päevaks, varem oli see võimalik vaid minutiteks. Selline lahendus on meil Ruhnu saarel juba neli aastat edukalt töös olnud ja elanikele roheenergiat pakkunud.

Energeetika valdkond on hästi tasuv. Statistikaameti andmeil on palgavahe IT ja energeetika valdkonnal juba üsna väike. Kui inimene kes on aastaid või aasta kümneid olnud mõnes teises valdkonnas, siis kui keeruline on tal energeetika valdkonda siseneda, et heast tasust osa saada?

See sõltub paljustki inimese enda ambitsioonidest ja varasemast kogemusest, sest valdkond on laiahaardeline. Energeetikaga on ju tegu juba siis, kui on vaja lambipirni vahetada. Aga sisuliselt võib öelda, et kõige kiirem võimalus valdkonnas jalg n.ö uksevahele saada võtab aega 2-3 kuud. Selle ajaga on võimalus inimesel pääseda välitöödele hooldades elektriliine näiteks abitöölisena.

Kui aga huvi on saada valdkonnas juhtivale positsioonile, tuleb veidi rohkem kannatust varuda. Vajaliku pädevuse omandamine võtab aega üldiselt 3-4 aastat. Selle ajaga saab end koolitada kutseliseks inseneriks.