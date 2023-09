FOTOD JA VIDEO| Renault tõmbas Müncheni autonäitusel katte elektriliselt pereautolt, helisignatuuri kirjutas Jean-Michel Jarre

Kasutatakse LG NMC (nikkel, mangaan, koobalt) akutehnoloogiat. Sõiduki aeglustamisel või pidurdamisel akust ja jõuülekandest saadava energiat kasutataks salongi soojendamiseks läbi soojuspumba. Süsteem kasutab Google Mapsi, et alustada automaatselt aku temperatuuri timmimist, kui auto läheneb rakenduses valitud laadimispunktidele. Selle aku puhul on optimaalne temperatuur 25 °C.

Vägagi korralik on auto sõiduulatus – kuni 620 kilomeetrit. Aku mahutavuseks on kas 60 või 87 kWh ja mootori võimsuseks kas 170 või 220hj (vastavalt 280 ja 300 nm). Renault kinnitusel ei kasutata auto mootoris (ergastatud sünkroonmootor, mitte püsimagnetmootor) haruldasi muldmetalle. Mootoril on neli regeneratiivpidurduse taset.

Loodud on see lahendus koostöös klaasitootja koostöös Saint-Gobainiga. Pool katusest on valmistatud plaatklaasi ja autoklaasi tootmisprotsesside jäätmetest.

Uue Scenicu (Safety Concept Embodied in a New Innovative Car) kõige muljetavaldavam osa on selle klaasist panoraamkatus. Vedelkristall-tehnoloogia (PDLC-de ehk polümeeride dispergeeritud vedelkristallide) abil saavad reisijad Solarbay nimelise katuse valguse läbilaset muuta elektrooniliselt. Ehk et tavapärase katuseluugi edasi-tagasi liigutamise abil liigutatakse nüüd eri segmentide hämarust ja tumendatust.

Mobilize pakub autole ka 22kW laadimisterminali nimega Powerbox, mille abil saab muuhulgas jälgida tarbimist ning kaugjuhtimisega oma sõiduki laadimist alustada või lõpetada. Powerboxil on ka ülekoormuse vastane süsteem, mis vähendab automaatselt tarbitavat elektrienergiat, kui mitu muud seadet majas kasutavad samal ajal märkimisväärsel hulgal elektrit.

Auto näidikutedisplei ja multimeediaekraan on vägagi sarnane juba turul oleva Renault Australi omale- need moodustavad ühise terviku, on hästi integreeritud armatuurlauda on kergel suunaga juhi poole.

Auto tagaistmel sõitjatele on Renault selle mudeli puhul disaininud korralikult jalaruumi – proovisime järele ja nii see on. Eelduse selleks loob 2,78-meetrine teljevahe (10 cm rohkem kui Megane E-Techi Electricul, Arkanal näiteks teljevahe 2,72 ja Cliol 2,58m). Pagasiruumi jaoks on ka veel korralikult ruumi leitud ja selle mahutavus on 545 liitrit.

Teine oluline uuendus tagaistujatele on seotud allaklapitava käetoega: sellesse on lisaks topsiavadele disainitud nüüd mitmeid pööratavaid pesasid nii mobiilide ja tahvelarvutite paigutamiseks. Lisaks hoiuruum nutitelefonide ja tahvlite tarvis ja kaks USB-C pistikupesa (lisaks kaks esiistmete seljatugede vahel). Tagumise istme seljatoes on ka varjatud luuk, et pikki esemeid sõitjateruumi mahutada ilma tagumist pinki alla klappimata või pakiruumi kohalt riiulit eemaldamata.

Nagu algul märgitud, siis auto helisignatuuride lahenduse on kirjutanud elektroonilise muusika looja Jean-Michel Jarre (75), kes oli ka ise Müncheni autonäitusel kohal.

Jutt käib kahte tüüpi helidest: VSP (Vehicle Sounds for Pedestrians), mis hoiatavad inimesi, et auto läheneb, kui see liigub kiirusega alla 30 km/h ja tervitusheli jada (mis kostub autosse istudes). Näiteks töödeldi autole sobivaks pala „Crystal Garden“ - lugu artisti viimaselt albumilt Oxymore. Lisaks töötati välja viis kuulamisrežiimi, et optimeerida heli esitamist vastavalt kuulatavale allikale..