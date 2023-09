Tihedam kui raud: teadlased avastasid eksoplaneedi, mis lükkab ümber teooria planeetide tekkimisest

Teadlased leidsid eksoplaneedi nimega TOI-332b. Selle planeedi füüsikalised omadused ning selle ja tähe vaheline kaugus on astronoomides tekitanud imestust, sest selle eksistentsi on planeetide tekketeooria abil raske seletada.

ScienceAlerti andmetel on inimkond tänaseks avastanud üle 5500 eksoplaneedi (need on planeedid, mis ei tiirle ümber tähe või selle jäänuki ja asuvad väljaspool Päikesesüsteemi). Samas on Linnuteelt leitud väga vähe eksoplaneete, mis oleksid nagu TOI-332b. Viimase avastamine võib aidata teadlastel paremini mõista, kuidas planeedid tekivad.

Selle eksoplaneedi mass on umbes 57,2 Maa massi. See tähendab, et TOI-332b tihedus on 9,6 grammi kuupsentimeetri kohta, mis teeb sellest ühe tihedaima eksoplaneeti, mis kunagi leitud. TOI-332b on tihedam kui raud ja teised planeedid. Võrdluseks, Neptuuni tihedus on 1,64 grammi kuupsentimeetri kohta ja Maa oma 5,51 grammi.

Teadlaste tehtud simulatsioonid näitavad, et sellel eksoplaneedil on kivise vahevööga tohutu tihe rauast tuum ning õhuke vesinikust ja heeliumist koosnev atmosfäär. Planeetidel, mille südamik on sama suur kui TOI-332b, on reeglina lai atmosfäär (sarnane Jupiteri omaga). Seetõttu püüavad teadlased mõista, kuhu kadus TOI-332b atmosfäär. Üks kaalumisel olev teooria on see, et suur osa TOI-332b atmosfäärist hävis hiiglasliku löögi tõttu, mille andis planeedi-suurune objekt. Kuid see pole ainus versioon. Teadlased oletavad ka, et eksoplaneedil TOI-332b ei ole atmosfääri kunagi olnudki.