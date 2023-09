Dracula võis olla hoopis vegan või taimetoitlane: teadlased tegid väga ootamatu avastuse

Independenti teatel uurisid teadlased Vlad III poolt kirjutatud kirju, et leida uusi detaile tema tervise ja elukeskkonna kohta. Teadlased eraldasid kirjade pinnalt tuhandeid valgumolekulide fragmente. Mõned neist kuuluvad ilmselt Vlad III-le endale. Need valgud näitavad, et valitsejal võis olla hingamisteede probleeme, täpsemalt haigust, mida nimetatakse hemolakriaks. See võib haige panna nutma sõna otseses mõttes verepisaraid. Samal ajal ei leitud kirjadest eraldatud molekulide hulgas loomseid toiduvalke. „Leiti ainult taimse toidu valke. Vampiiri prototüüp võis olla taimetoitlane,“ kommenteeris üks teadlastest.