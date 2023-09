„Ühe teeme kindlasti korda.“ Ukraina demineerijad sattusid ootamatu aarde peale

2012. aastal elas maailmameedia maruliselt kaasa lihtsale inglise talumehele David Cundallile, kes siirdus linnalegendidest innustatuna Myanmari otsima teise maailmasõja aegseid Briti hävituslennukeid Supermarine Spitfire. Cundall oli endale pähe võtnud, et Briti valitsus mattis neid seal kümnete kaupa maha, et need pärast Myanmari iseseisvumist kommunistidest valitsejate kätte ei satuks ning et tal õnnestub üles leitud lennukid suure summa eest maha müüa. Cundallil õnnestus oma plaanides veenda nii rikkaid investoreid kui ka Briti valitsust. Kuid lõpuks leidis ta Myanmari ekspeditsioonil ainult prügi.