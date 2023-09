KUULA | Tõstke käed üles, kellel on Rolex

„Sport on mind sundinud tegema väga teadlikke otsuseid,“ ütleb Padar. Kusjuures, esialgu polnud EBS-i ettevõtlust ja ärijuhtimist õppima minnes Erasmuse-aasta tal tingimata kavas. Et aga kogu kõrgkooli õppekava on üles ehitatud selle hoiakuga, et kõik bakalaureusetudengid siiski võiks seda teha, ning kuna suurem osa Padari sõpru samuti võimalusest kinni haaras, võttis temagi selle tee ette. Ja tegi seda väga teadlikult.

Ta läks õppima Rooma ülikooli, mis kannab nime Luiss Guido Carli. Padar õppis seal selliseid asju, mida Eestis õppida ei saa, ehk luxury management'i. Erasmuse-aastat Itaalias peab mees siiani ka oma elu ilusaimaks. Oma rolli mängis seegi, et Itaalia on tema jaoks olnud üks lemmikriike lapsest saadik. „Mis oleks veel ägedam linn kui Rooma? Keset kultuuri on kaos ja keset kaost kultuur. Ja inimesed elavad seal sees,“ meenutab ta.

Endine tippjalgpallur lisab, et elab tõe järgi, et inimese keskkond on tahtest alati vähemalt 20 korda tugevam. „Kui panna inimene kuhugi ruumi, võtab ta selle ruumi ja nende inimeste kuju, kes seal ruumis on,“ täpsustab ta ja lisab, et tänu Erasmusele tutvus ta paljude välismaalastega ja pani ennast olukordadesse, mida Eestis mugavustsoonis olles ilmselt teinud poleks. Aga ebamugavad olukorrad tema sõnul just arendavadki.

Episoodis jagab Padar ka investeerimisnõu ja räägib, milline on olnud tema elu kõige meeldejäävam värav jalgpallurina.

