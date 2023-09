Ärge sööge seda enne magamaminekut: teadlased tegid kindlaks, millised toidud põhjustavad norskamist

Teadlased usuvad, et teatud toiduainetest loobumine võib norskamise lõpetada. The Mirrori teatel ei tohiks enne magamaminekut süüa piimatooteid ja kiirtoitu. Need võivad soodustada kehas limaeritise tootmist ja muuta ninakäigud põletikuliseks. Enne magamaminekut on soovitatav süüa köögivilju, puuvilju ja pähkleid. Toitumisekspert Ashley Tosh märgib, et teatud toiduainetest loobumine ei pruugi aidata norskamisest jagu saada, aga vähemalt aitab vähendada selle ilminguid.