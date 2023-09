SUUR GALERII ja video | Päev enne Müncheni autonäitust

Tasub märkida, et koguni 41% messil osalejatest tuleb Aasiast, Hiina ettevõtete arv on koguni kahekordistunud. Kõige konkreetsema uudisega - uue mudeliga – tuli välja Renault, kes esitles uut elektrilist pereautot Scenic - aga sellest autost räägime eraldi kirjatükis hiljem. Väljas on ka automarke, mille olemasolust väga vähesed nähtavasti üldse varem teadlikud olid. Elektriliseks hakkavad muutuma ka veokid - näide olemas sellestki. Peamiseks märksõnaks messil on muidugi autode elektrifitseerimine.