Hiina teadlased avastasid, et inimkond on olnud väljasuremise ääre peal: mis juhtus?

Märgitakse, et inimeste massiline väljasuremine langes kokku kliimamuutuste perioodiga, mida iseloomustasid maismaa pikaajaline jäätumine, merepinna temperatuuri järsk langus ja põuaperioodid. See tõi kaasa ka teiste toiduallikateks olnud liikide väljasuremise. Teadlaste sõnul langeb see raske periood inimkonna ajaloos kokku meie viimase ühise esivanema ja neandertallaste, aga ka teise väljasurnud inimliigi - denisovalaste - olemasoluga. „See tõstatab palju küsimusi, näiteks kus need inimesed elasid, kuidas nad katastroofilistest kliimamuutustest üle said ja kas looduslik valik kiirendas inimese aju evolutsiooni,“ kommenteeris uuringu vanemautor Yi-Hsuan Pan.