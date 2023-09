VIDEOD | Bayraktarid on pärast pikka vaikust tagasi ning kimbutavad jälle Ukrainas okupante

Ukraina armee loobus Bayraktaride kasutamisest ründerollis 2022. aasta suvel, kuna Vene armee suutis rindejoone ümbrusesse tuua piisaval hulgal keskmaa ja lähimaa õhutõrjesüsteeme. Sellest ajast piirdusid ukrainlased Bayraktaride kasutamisega luure- ja vaatluslendudeks Mustal merel. See, et neid taas ründerollis kasutatakse annab tunnistust, et Ukraina armeel on õnnestunud venelaste õhutõrjet oma pealetungi käigus nõrgendada.