Emahaid peavad Vaiksel ookeanil täiskuu ajal salapäraseid kokkutulekuid: teadlastel õnnestus välja selgitada põhjus

Teadlased avastasid, et kümned vasarhaid kogunevad Prantsuse Polüneesia troopilistes vetes korallisaarte lähedale. Ajakirjas Frontiers in Marine Science avaldatud uurimuse kohaselt osalesid sellisel „haide kokkutulekul“ vaid emased ning täiskuu meelitas kohale uusi ja uusi haisid. 2020. ja 2021. aasta suvel märgati kahe Vaikse ookeani korallisaare lähedal suurel hulgal ohustatud vasarhaisid. Peaaegu kõik neist, nagu teadlased on kindlaks teinud, olid emased. Haid veetsid neis paikades kuni kuus päeva kuus ning kogunesid sinna täiskuu ajal.

See tõmbas kohe tähelepanu, kuna vasarhaid elavad tavaliselt üksi ja veedavad harva aega teiste omasugustega.

Teadlased oletavad, et nende kogunemise põhjuseks võib olla reaktsioon Maa geomagnetvälja muutustele koos Kuu faaside muutumisega. Märgitakse ka, et põhjuseks võib olla ühe nende saakloomaks oleva liigi - kala nimega Aetobatus ocellatus - arvukuse suurenemine. Vasarhaidel on ilmselt ereda kuuvalgusega parem koralliriffide juures neile jahti pidada.

Teadlased selgitavad isaste puudumist „emahaide kogunemistel“ sellega, et see sündmus on ilmselt mingil moel seotud haide paaritumistsükliga, kuid enne selle algust hoiavad emased isastest eemale.