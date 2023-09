Uuring: kanepisuitsetajatel on kehas rohkem raskemetalle

See tähendab aga kanepikasutajatele halba - mitme uuringu puhul on leitud müüdava kanepi seest mitmeid raskemetalle. Ekspertide sõnul on olukord eriti hull piirkondades, kus kanepi tarvitamine on illegaalne, vihjates sellele, et taime legaalseks tegemine võiks olukorda parandada.